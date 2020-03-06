إصابة عشرات الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة “معا” بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه المشاركين بالمظاهرة ما أدى إلى إصابة شابين بجروح والعشرات بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال وباتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.

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