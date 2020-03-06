تشرين يبتعد عن أقرب منافسيه ويعزز صدارته

عزز فريق تشرين صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم وابتعد عن أقرب منافسيه بفارق ست نقاط بعد فوزه اليوم على الجزيرة بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب تشرين بدمشق ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

وسيطر تشرين على مجريات اللقاء وسجل ثلاثة أهداف في الشوط الأول عبر محمد المرمور في الدقيقتين 2 و35 وعلاء الدالي في الدقيقة 20 وتحسن مستوى الجزيرة في الشوط الثاني واستطاع تسجيل هدف عبر مجد خشمان في الدقيقة 60.

وحذا حطين حذو جاره تشرين وتغلب على منافسه جبلة بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الباسل في اللاذقية بتوقيع مارديك ماردكيان في الدقيقتين 31 و52 ورأفت مهتدي عند الدقيقة 20 بينما جاء هدف جبلة عن طريق ريفا عبد الرحمن في الدقيقة 88.

وعلى ملعب الفيحاء بدمشق تعادل الفتوة مع الشرطة بهدف لمثله فسجل للفتوة علي رمضان عند الدقيقة 48 وعادل النتيجة محمد الغلاب عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وسط اعتراض جميع لاعبي وإداريي الفتوة علماً أن المباراة شهدت طرد ثلاثة لاعبين اثنان من الفتوة هما علي رمضان وحازم جبارة وواحد من الشرطة هو محمد البري.

وعاد فريق الوحدة بنقطة وحيدة من ملعب الصالة بطرطوس بعد تعادله مع الساحل بهدف لمثله حيث تقدم الوحدة منذ الدقيقة العاشرة عندما سجل عبد الرحمن بركات هدف فريقه من ركلة جزاء ولكن الدقيقة 69 كانت موعداً لإعلان هدف التعادل للساحل عبر محمود الصالح.

والتعادل السلبي كان عنوان لقاء الاتحاد والطليعة الذي أقيم على ملعب حماة البلدي ليخرج الفريقان بنقطة لكل منهما تضاف إلى رصيدهما في سلم الترتيب.

وكانت هذه الجولة انطلقت أمس بلقاءين تغلب في الأول الجيش على النواعير بهدفين مقابل لا شيء وفي الثاني الوثبة على جاره الكرامة بثلاثة أهداف لهدف.

ويتصدر تشرين الترتيب برصيد 39 نقطة يليه الوثبة بـ 33 نقطة ثم حطين والجيش بـ 30 نقطة والاتحاد والوحدة بـ 26 نقطة ثم الكرامة والشرطة بـ 22 نقطة والطليعة بـ 18 نقطة فالنواعير بـ 16 نقطة ثم الفتوة بـ 15 نقطة والساحل بـ 12 نقطة وجبلة بـ 9 نقاط وأخيراً الجزيرة بـ 5 نقاط.

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