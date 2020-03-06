كليبرز يهزم روكتس في دوري كرة السلة الأمريكي

حقق لوس أنجلوس كليبرز فوزاً مهماً على مستضيفه هيوستون روكتس بنتيجة 120-105 في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وذكرت رويترز أن كليبرز أنهى الربع الأول متقدماً 33-23 وعزز تفوقه إلى 16 نقطة في بداية الربع الثاني ولم يختلف الوضع في الربع الثالث والرابع.

وتصدر كواي ليونارد قائمة مسجلي كليبرز برصيد 25 نقطة بينما أضاف إيفيتسا زوباتس ومونتريزل هاريل ثنائي الارتكاز 17 و19 نقطة على الترتيب وكان راسل وستبروك الأكثر تسجيلاً في صفوف روكتس برصيد 29 نقطة بينما سجل جيمس هاردن 16 نقطة فقط.

وشهدت المباراة عودة ستيفن كيري بعد غياب أكثر من أربعة أشهر بسبب كسر في اليد ليسجل 23 نقطة.

وحافظ كليبرز على المركز الثاني في القسم الغربي بتحقيق انتصاره السادس على التوالي ورقم 43 هذا الموسم مقابل 19 خسارة وتوقف رصيد روكتس عند 39 فوزاً و22 هزيمة في المركز الرابع في القسم ذاته.

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