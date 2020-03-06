أفضل طريقة للحماية من كورونا

مع انتشار فيروس كورونا القاتل بسرعة كبيرة حول العالم، يحاول الناس تخزين ما أمكن من معقمات الأيدي وحتى تصنيعها بأنفسهم باستخدام جل الصبار والكحول.

ولكن الصحة العامة في إنجلترا، تحذر الآن من القيام بذلك، قائلةً إن المطهرات المصنوعة يدوياً لن تحمينا من الفيروس، وبدلاً من ذلك، حث الدكتور نيك فين، نائب مدير الخدمة الوطنية للعدوى في PHE، الناس على التمسك بتنظيف الأيدي بالصابون والماء مدة 20 ثانية.

وقال موضحاً: إن أفضل طريقة لحماية نفسك من العدوى من فيروس كورونا، هي غسل يديك بانتظام بالماء والصابون.

وبالمثل، أوضحت الدكتورة جينا ماكوتشي، عالمة المناعة في جامعة ساسيكس، أن مطهرات الأيدي محلية الصنع قد لا تصل إلى نقطة الصفر مثل الهلام الذي يتواجد في المتاجر، والذي يحتوي على أكثر من 60% من الكحول.

وأضافت: إنه ليس ضروريا بالنسبة لمعظم الأشخاص الذين يمكنهم غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون، ومن المرجح أن يكون معقم اليدين منزلي الصنع أقل فعالية من ذاك الذي يمكن شراؤه.

وتحذر الدكتورة ماكوتشي أيضا من إمكانية إتلاف الجلد أيضا، عند استخدام معقم اليدين المصنوع في المنزل، خاصة عند عدم معرفة تركيزات المكونات المستخدمة.

ويأتي ذلك في الوقت الذي وصلت فيها إصابات كورونا إلى أكثر من 94000 حالة في جميع أنحاء العالم.

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