“مناديل” مشروع تنموي لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في القامشلي

يعد “مناديل” من المشروعات التنموية الصغيرة التي تنجزها جمعية “نور سورية” في مدينة القامشلي بهدف تأمين فرص عمل لمجموعة شباب من ذوي الإعاقة تتناسب مع قدراتهم من خلال إنتاج مناديل ورقية وتوزيعها على منافذ البيع والمحال التجارية بأسعار منافسة.

رئيس جمعية نور سورية لذوي الإعاقة محمد علي الطائي بين أن المشروع ينتج يومياً نحو 50 طرداً من المناديل الورقية حسب المواصفات القياسية السورية وبأسعار تنافسية والهدف منه تقديم خدمة للشباب ذوي الإعاقة ولا سيما أن عدداً منهم يعيلون معوقين أيضاً.

ولفت إلى أن المشروع انطلق في بداياته بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبعد انتهاء مدته البالغة نحو 7 أشهر وتوقف الدعم من قبل البرنامج تصر الجمعية على الاستمرار به لتقديم كل ما يلزم للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار مدير المشروع سمير بشير عويد إلى العمل على توسيع المشروع ودعمه لأنه يؤمن فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة تناسب إعاقتهم مستعرضاً بعض صعوبات العمل المتمثلة بتامين المادة الأولية والترويج للمنتج والإعلان عنه.

واعتبر الشاب طارق أحمد الذي يعاني إعاقة حركية أن العمل ضمن المشروع بمثابة بداية جديدة وفسحة أمل لعدد من الشباب ذوي الإعاقة، لافتاً إلى أنه أسهم بتأمين الاستقرار المادي والمعنوي لهم فيما رأى العامل من ذوي الإعاقة صالح عباس الخليف أن المشروع نواة للانطلاق نحو مشروع كبير يزيد من خلاله الإنتاج وفرص العمل للأشخاص ذوي الإعاقة الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الواقع المعيشي للعاملين.

مدير الشؤون الاجتماعية والعمل بالحسكة عصام الحسين أوضح أن المشروع يستقطب الأشخاص ذوي الإعاقة ويؤمن لهم فرص عمل كما يوفر المناديل للسوق المحلية بسعر تنافسي وجودة عالية ما يسهم بدعم صندوق الجمعية لمساعدتها في الاستمرار برعاية ودعم الأعمال الخيرية بالقامشلي.

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