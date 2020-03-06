العثور على ثلاثة مقرات للإرهابيين مخصصة لصناعة القذائف الصاروخية والمدفعية في كفر حمرة

من المنتجات الفكرية للكاتب والمخرج والفيلسوف الوجودي «جي ديبور» أشهر كتّاب فرنسا الماركسيين، والذي انتصر للحقّ, ووقف في وجه بلاده في حربها الجائرة على الجزائر، كتابان هما «مجتمع الفرجة» و«مجتمع الاستعراض»، جوهر هذين الكتابين يتلخص في أن العالم المحسوس تحوّل... المزيد ←