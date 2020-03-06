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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الجمعة 12 رجب 1441 الموافق لـ 06 آذار 2020
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العثور على ثلاثة مقرات للإرهابيين مخصصة لصناعة القذائف الصاروخية والمدفعية في كفر حمرة
هدوء في إدلب.. والجيش جاهز للرد على خروقات التنظيمات الإرهابية
إصابة 18 شخصاً بإطلاق نار في أفغان
العدوان السعودي يرتكب 116 خرقاً جديداً في الحديدة
زاخاروفا: لسورية كامل الحق في القضاء على التنظيمات الإرهابية على أراضيها
ظريف: تعاون وثيق مع منظمة الصحة العالمية لمكافحة "كورونا"
العدو الإسرائيلي يجدد خرقه للسيادة اللبنانية
الجيش الجزائري يدمر 7 أوكار للإرهابيين
الرئيس الأسد: أردوغان يقاتل إلى جانب الإرهابيين انطلاقاً من أيديولوجيته الإخوانية.. أولويتنا العسكرية هي إدلب لأن تحريرها يعني أن نتوجه لتحرير المناطق الشرقية
الجيش يستهدف تحصينات إرهابيي "النصرة" في كنصفرة وكفرعويد بريف إدلب
العثور على مقر لتنظيم "جيش الفتح" الإرهابي في محيط بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي
سورية تطالب الدول الأوروبية بالتخلي عن أجنداتها الاستعمارية الرخيصة على حساب معاناة السوريين
بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن
نظام أردوغان يمنع التظاهر ضد عدوانه على الأراضي السورية
النظام التركي يقر بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 3 خلال مساندتهم للإرهابيين في إدلب