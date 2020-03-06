آخر تحديث: 2020-03-06 13:50:34
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العثور على ثلاثة مقرات للإرهابيين مخصصة لصناعة القذائف الصاروخية والمدفعية في كفر حمرة

التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

عثرت وحدات الجيش العربي السوري على ثلاثة مقرات للتنظيمات الإرهابية مخصصة لصناعة القذائف الصاروخية والمدفعية أثناء تمشيطها بلدة كفر حمرة شمال غرب حلب.

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار,السلايدر,سياسة,محلي

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