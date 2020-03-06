آخر تحديث: 2020-03-06 13:50:34
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رويترز: أسعار النفط تهبط بشكل حاد إلى 47.80 دولار للبرميل وبنسبة 3%

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التصنيفات: آخر الأخبار

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