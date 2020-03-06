الذهب بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي

ارتفع سعر الذهب، اليوم، متجهاً صوب تحقيق أكبر مكاسبه الأسبوعية منذ أواخر تشرين الأول 2011، بفعل المخاوف من أن يعصف تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

وحسب وكالة “رويترز” ارتفع السعر الفوري للذهب 0.2 بالمئة إلى 1674.20 دولار للأوقية، بعد أن صعد أكثر من 2 بالمئة في الجلسة السابقة، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.4 بالمئة إلى 1675.20 دولار.

وارتفع المعدن 5.5 بالمئة هذا الأسبوع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة تخوفاً من عواقب الفيروس، ومع خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة 50 نقطة أساس على نحو مفاجئ، ونزل البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 2516.41 دولار للأوقية.

وهوى المعدن المستخدم في أنظمة العادم بالسيارات 13 بالمئة في 28 شباط، بعد أن سجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2875.50 دولار في اليوم السباق بسبب نقص حاد في المعروض.

وانخفضت الفضة 0.4 بالمئة إلى 17.34 دولار، في حين فقد البلاتين 0.1 بالمئة ليسجل 863.86 دولار.

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