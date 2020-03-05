اليونيفيل: الخروقات الإسرائيلية انتهاك للقرار 1701 ولسيادة لبنان

نشر قبل 23 ساعة

مصدر عسكري: في تمام الساعة 00,30 من يوم الخميس الواقع في 5/3/2020 رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة