النظام التركي يقر بمقتل اثنين من جنوده وإصابة 3 خلال مساندتهم للإرهابيين في إدلب

أقرت وزارة دفاع النظام التركي اليوم بمقتل اثنين من جنودها وإصابة ثلاثة آخرين خلال مساندة قواتها للتنظيمات الإرهابية وتأمين تغطية لها بريف إدلب.

وقالت الوزارة في بيان لها إن جنديين من قواتها قتلا وأصيب 3 آخرون في إدلب.

وكانت وزارة دفاع النظام التركي أقرت أمس بمقتل اثنين من جنودها وإصابة عدد آخر خلال مساندة قواتها للتنظيمات الإرهابية بريف إدلب.

وأسقطت وحدات من الجيش العربي السوري أمس الأول طائرتين مسيرتين لقوات النظام التركي في محيط مدينة سراقب وشرق بلدة خان السبل بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وتتلقى التنظيمات الإرهابية المنتشرة في إدلب دعماً مباشراً من النظام التركي وبمختلف الوسائل والأسلحة وتقديم الإسناد الناري للإرهابيين والمعلومات الاستطلاعية لتنفيذ اعتداءاتها على القرى والبلدات الآمنة فيما تبقى من المناطق التي تنتشر فيها تلك التنظيمات.

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