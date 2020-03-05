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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 11 رجب 1441 الموافق لـ 05 آذار 2020
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العثور على مقر لتنظيم "جيش الفتح" الإرهابي في محيط بلدة حاس بريف إدلب الجنوبي
محللون وخبراء روس: أردوغان أصبح حبيس أحلامه العثمانية
الجيش اليمني يسقط طائرة تجسس للعدوان السعودي
مصر والإمارات تؤكدان رفضهما التدخلات الإقليمية في سورية وليبيا
استطلاع رأي: أغلب الأتراك يرفضون تورط قوات النظام التركي في العدوان على الأراضي السورية
الجيش يواصل عملياته ضد التنظيمات الإرهابية على محور جبل الزاوية ويوجه ضربات مركزة ضد خطوط إمدادهم
بوتين يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن
أحزاب لبنانية: العدوان الإسرائيلي والتركي على سورية يتزامن مع هزائم المجموعات الإرهابية
لقاء حاشد في بيروت تضامناً مع الأسير المحرر المقت
الرئيس الأسد: أردوغان يقاتل إلى جانب الإرهابيين انطلاقاً من أيديولوجيته الإخوانية.. أولويتنا العسكرية هي إدلب لأن تحريرها يعني أن نتوجه لتحرير المناطق الشرقية
بوتين: الأوضاع في إدلب توترت للغاية وتتطلب حواراً مباشراً مع الجانب التركي
السفير الكوبي في دمشق: الجولان المحتل أرض سورية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإعلان ترامب غير شرعيين
القضاء اللبناني يأمر بالحجز على أصول 20 مصرفاً ورؤساء مجالس إداراتها
إدانات لبنانية للاعتداءات التركية على الأراضي السورية
سورية تطالب الدول الأوروبية بالتخلي عن أجنداتها الاستعمارية الرخيصة على حساب معاناة السوريين