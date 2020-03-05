مصر والإمارات تؤكدان رفضهما التدخلات الإقليمية في سورية وليبيا

جددت مصر والإمارات التأكيد على رفضهما التدخلات الخارجية في الدول العربية ولا سيما في سورية وليبيا.

ونقل موقع اليوم السابع عن المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ قوله إن وزيري الخارجية المصري سامح شكري والإماراتي أنور قرقاش أكدا في لقاء اليوم الرفض الكامل للتدخلات الإقليمية في شؤون الدول العربية وعدم السماح لتلك التدخلات بالتأثير سلبا على أمن واستقرار المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية المصرية طالبت في السابع من شباط الماضي بتكثيف الجهود الدولية لوقف الدور السلبي والتخريبي الذي تقوم بعض الدول الإقليمية بهدف تأجيج الأوضاع في سورية وليبيا.

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