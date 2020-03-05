استطلاع رأي: أغلب الأتراك يرفضون تورط قوات النظام التركي في العدوان على الأراضي السورية

كشف استطلاع للرأي نشر اليوم أن أغلب الأتراك يرفضون وجود قوات النظام التركي على الأراضي السورية وتورطها في الاعتداء عليها.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة ميتروبول التركية للأبحاث ونشرته صحيفة جمهورييت تحت عنوان نبض تركيا فبراير 2020 وشمل عدداً من المجالات التي تهم الرأي العام التركي ولا سيما تلك المتعلقة بالسياسة الخارجية أن 8ر48 بالمئة من المشاركين في الاستطلاع رفضوا وجود القوات التركية في إدلب شمال غرب سورية بينما لم يعبر 5ر20 بالمئة عن موقفهم.

وتعليقاً على هذه النسب قالت مؤسسة ميتروبول إن “المجتمع التركي عادة ما يدعم العمليات العسكرية للقوات المسلحة خارج البلاد لكن هذه المرة الأولى التي تظهر أن الأتراك باتوا لا ينظرون بإيجابية لتلك التحركات”.

وأوضحت المؤسسة أن العديد من القضايا التي طرحت في الاستفتاء أظهرت رفض أغلب الأتراك سياسات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وخصوصا فيما يتعلق بالتعامل مع ملف اللاجئين والمهاجرين.

وكان المئات من الشخصيات الاجتماعية التركية بينهم فنانون وممثلون وأدباء وشعراء وقيادات منظمات المجتمع المدني وحقوقيون وصحفيون وأساتذة جامعات وأطباء ونقابيون طالبوا قبل أيام أردوغان في وثيقة مشتركة بوقف تدخلاته الاستفزازية وسحب قواته من سورية فورا معتبرين أن تدخله في إدلب حول تركيا إلى أداة بيد الدول الامبريالية وحامية للإرهاب.

يشار إلى أن الأصوات الرافضة لممارسات أردوغان سواء في تركيا أو خارجها تتزايد حيث لم تعد سياسات القمع والتصفيات التي يرعب بها خصومه تنفع كثيرا كما أن السياسيين والمواطنين الأتراك باتوا يعبرون وبشكل علني عن مواقفهم المعارضة والرافضة لهذا السياسات والتي أدخلت تركيا في أزمات ومشاكل سياسية واقتصادية ألقت بثقلها على الواقع التركي الداخلي.

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