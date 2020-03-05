جامعة دمشق تحيي الذكرى السنوية السابعة لرحيل الزعيم الفنزويلي تشافيز

أحيت جامعة دمشق اليوم الذكرى السنوية السابعة لرحيل الزعيم الفنزويلي هوغو تشافيز بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري الخاص به في حديقة الجامعة وذلك بحضور سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية بدمشق خوسيه غريغوريو بيومورجي موساتيس.

وفي تصريح للإعلاميين أشار السفير الفنزويلي إلى خصوصية هذه الذكرى لكل الشعوب التي تسعى لصون سيادتها ونيل حقوقها وسورية في مقدمتها لافتاً إلى أنه بالتوازي مع هذه الذكرى تشهد سورية اليوم مرحلة مهمة في تاريخها من خلال الانتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري على الإرهاب ووقوفه ضد المشروع الإمبريالي الذي ناضل الزعيم الراحل تشافيز من أجله.

وأكد السفير الفنزويلي على مواقف الزعيم الراحل تشافيز الثابتة تجاه سورية وشعبها لافتاً إلى عمق العلاقات السورية الفنزويلية ومتانتها.

بدوره أعرب رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد ماهر قباقيبي في تصريح مماثل عن التقدير لمواقف الدول الصديقة وبشكل خاص جمهورية فنزويلا التي وقفت إلى جانب سورية في وجه الحرب الإرهابية التي تشن عليها لافتاً إلى مكانة الراحل تشافيز المتميزة لدى الشعب السوري الذي يكن له المحبة والتقدير لما يمثله من قيم ومواقف سياسية مشرفة داعمة لسورية ولقضايا الشعوب العادلة.

وبين قباقيبي أن ما تتعرض له فنزويلا في الوقت الحالي من عقوبات أمريكية جائرة هو ذاته ما تتعرض له سورية حيث تعتمد الإدارة الأمريكية نفس السيناريو والأسلوب للضغط على الشعوب المستقلة والرافضة لسياسات الهيمنة.

يذكر أن جامعة دمشق منحت الزعيم الراحل شهادة الدكتوراه الفخرية في العلاقات الدولية عام 2006 تقديراً لمسيرته النضالية ومواقفه الثابتة حيال القضايا العربية العادلة كما أطلقت الجامعة في السابع عشر من شهر نيسان 2014 اسم الزعيم تشافيز الذي توفي في الخامس من آذار عام 2013 على حديقة ضمن حرمها الجامعي بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لرحيله تقديراً لتاريخه النضالي وعمله الدؤوب لتطوير العلاقات بين سورية وفنزويلا.

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