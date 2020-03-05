بدء ضخ المياه للحسكة بعد قطعها من قبل قوات النظام التركي ومرتزقته لمدة 11 يوماً

بدأت المؤسسة العامة لمياه الشرب في الحسكة ضخ مياه الشرب من محطة علوك باتجاه مدينة الحسكة بعد 11 يوماً من قطعها من قبل قوات النظام التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية التي استولت على المحطة ومنعت العاملين من الدخول إليها وتشغيلها.

وفي تصريح لمراسل سانا بين مدير عام المؤسسة المهندس محمود عكلة أن ورشات المؤسسة دخلت صباح اليوم الى المحطة وبدأت بتشغيلها واستئناف عمليات ضخ المياه إلى محطة الحمة غرب مدينة الحسكة كمرحلة أولى ومن ثم باتجاه خزانات المؤسسة في مركز المدينة لضخها إلى أحياء المدينة متوقعا وصول المياه إلى الأحياء بعد الساعة الـ 12 ليلا اليوم في حال استقرار واستمرار عملية الضخ وعدم توقفها.

وعلى مدى 11 يوما منعت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من الإرهابيين عمال المؤسسة من الدخول إلى المحطة وتشغيلها وفشلت عدة محاولات بالتنسيق من الجانب الروسي في ضخ المياه إلى أهالي الحسكة.

وكانت جرت محاولة قبل ثلاثة أيام وتم ضخ كمية محدودة من المياه لتعود وتتوقف بسبب مرتزقة النظام التركي.

وكانت المؤسسة العامة للمياه قد اتخذت خلال الفترة الماضية مجموعة من الإجراءات الإسعافية لتامين مياه الشرب للمواطنين في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية القريبة منها وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية وتأمين صهاريج لنقل المياه من آبار تل براك ونفاشة إلى المدينة إضافة إلى قيام مجلس المدينة بتشغيل مجموعة من الآبار ضمن مركز المدينة لتأمين المياه للاستخدامات المنزلية.

ويعتبر مشروع مياه الشرب في علوك بريف رأس العين المصدر الرئيسي لتأمين المياه لنحو 700 ألف نسمة في مدينة الحسكة والتجمعات السكانية المنتشرة على طول خط الجر ويتضمن 30 بئرا بغزارات مختلفة

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