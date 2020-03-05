السفير الكوبي في دمشق: الجولان المحتل أرض سورية وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإعلان ترامب غير شرعيين

أكد سفير كوبا بدمشق ميغيل بورتو بارغا تضامن بلاده مع سورية في وجه الحرب الإرهابية التي تستهدفها بسبب وقوفها إلى جانب قوى التحرر والمقاومة في العالم مشددا على أن الجولان المحتل ارض عربية سورية وجميع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الجولان السوري غير شرعيين وخطأ يضاف إلى جملة أخطاء الإدارة الأمريكية.

وخلال زيارته إلى معبر مدينة القنيطرة اليوم أكد السفير الكوبي في تصريح لمراسل سانا أن زيارته رسالة تضامن ودعم لسورية وحقها الطبيعي في تحرير كامل أراضيها المحتلة لافتا إلى أن مدينة القنيطرة بما تمثله من خط الدفاع الأول بوجه الاحتلال الإسرائيلي هي أرض المقاومة والصمود وأرض مباركة معمدة بدماء الشهداء وبوابة تحرير الجولان وعودته إلى السيادة الوطنية السورية.

وبين بارغا أن توقيت الزيارة بهذا اليوم يأتي إحياء للجريمة النكراء التي تمثلت بتفجير السفينة الكوبية عام 1961 من قبل عملاء الاستخبارات الأمريكية حيث راح ضحيتها عشرات المدنيين الأبرياء من الشعب الكوبي.

رافقه في الزيارة محافظ القنيطرة المهندس همام دبيات وأعضاء السفارة الكوبية بدمشق.

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