الحرارة أعلى من معدلاتها وانخفاض ملموس الجمعة والسبت

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها في معظم المناطق ويكون الجو غائما جزئيا يتحول إلى غائم ماطر على فترات ويكون الهطل غزيرا ومصحوبا بالرعد وحبات البرد والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا تثير الغبار في المناطق الشرقية وتتحول تدريجيا مساء الجمعة إلى شمالية غربية نشطة مع هبات تتجاوز 60كم/ساعة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح أدنى من معدلاتها بقليل ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر خلال ساعات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام

الخميس الجمعة السبت دمشق 24 /10 20 /8 18 /8 القنيطرة 19 /8 15 /5 13 /5 درعا 23 /9 19 /7 17 /7 السويداء 21 /9 17 /6 15 / 6 حمص 23 /6 19 /4 17 /4 حماة 24 /7 20 /5 18 /5 الحسكة 22 /5 22 /2 20 /2 اللاذقية 25 /13 21 /10 19 /10 طرطوس 26 /14 22 /11 20 /11 حلب 22 /8 18 /5 16 /5 ادلب 21 /8 17 /5 15 /5 دير الزور 26 /10 26 /7 24 /7 الرقة 25 /8 25 /5 23 /5

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