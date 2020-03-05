إصابات جديدة بفيروس كورونا في عدد من الدول

سجلت سلوفينيا أول حالة إصابة بفيروس كورونا، بينما ارتفع عدد الإصابات والوفيات في عدد من دول العالم.

وأعلنت وزارة الصحة السلوفينية أمس ظهور أول حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد، موضحة أن الحالة لشخص قادم من المغرب عبر إيطاليا وأنه موجود حالياً بأحد مستشفيات ليوبليانا.

وفي الصين أعلنت السلطات الصحية تسجيل 139 حالة إصابة و31 حالة وفاة جديدة ليصل بذلك عدد الإصابات المؤكدة في البر الصيني الرئيسي إلى 80409 والوفيات الى 3012 شخصا.

وفي الولايات المتحدة أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية غافن نيوسوم حالة الطوارئ في الولاية بسبب انتشار الفيروس بعد تأكيد تسجيل 53 حالة إصابة.

وفي كوريا الجنوبية أعلنت السلطات الصحية تسجيل 438 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي المصابين في البلاد إلى 5766 حالة.

كما سجلت تايلاند أربع حالات إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 47 حالة في البلاد التي سجلت حالة وفاة واحدة بهذا المرض.

وأعلنت وزارة الصحة الأيرلندية عن أربع حالات إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى ست.

وفي فرنسا قال جيروم سالومون مدير جهاز الصحة العامة اليوم إن عدد الإصابات في البلاد بلغ 285 بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق.

وفي السنغال تم تسجيل حالتي إصابة جديدتين بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد المصابين إلى أربعة.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم 93455 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات 3198 حالة، بينما تعافى 50690 شخصاً حول العالم.

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