رسالة السوريين لأردوغان: لم ولن ترهبنا وسنتصدى لعدوانك وتنظيماتك الإرهابية

بطولات الجيش العربي السوري وتضحياته أسقطت مخططات وأوهام النظام التركي وأدواته من الإرهابيين الذين اعتدوا على الشعب السوري وسرقوا معامله ودمّروا البنية التحتية في تماه مع المخططات العدوانية للكيان الصهيوني.

ولا يخفي المواطن عدنان حسن أبو حلا من السويداء ثقته العمياء بالجيش العربي السوري وقدرته على رد العدوان التركي ومرتزقته من الإرهابيين، بينما اعتبر المواطن وليد الحمود أن مخططات أردوغان العدوانية هي امتداد لمصالح الكيان الصهيوني من جهة وارتباط بالإرهاب العالمي من جهة ثانية.

ورأى المواطن نمير الشحف أن الجيش العربي السوري قدّم بطولات كبيرة لأن كل الدراسات والأبحاث التي صدرت عن المراكز العالمية أكدت أن الجيوش لا يمكنها الصمود على أكثر من جبهة لمدة تتجاوز ستة أشهر إلا أن جيشنا صمد ولا يزال على مئات الجبهات في وجه إرهاب مدعوم بالمال والسلاح والتدريب وفي مواجهة دول تقدم الدعم المباشر للإرهاب وهي قضية لا تحتاج لأي دليل، فالعدوان التركي في الشمال والإسرائيلي في الجنوب كافٍ لمعرفة الصورة بكل وضوح.

عضو مجلس محافظة السويداء أدهم العطار أكد أن عدوان النظام التركي على الأراضي السورية انتهاك سافر للمواثيق الدولية ويأتي دعماً للمجموعات الإرهابية.

وأوضح الطبيب سامي حمشو أن ادعاءات أردوغان بحماية الشعب السوري كاذبة وتأتي تغطية على أطماعه الاستعمارية في المنطقة، مؤكداً أن السوريين يعولون على جيشهم لطرد المحتلين والغزاة وإفشال مخططاتهم.

الدكتور وائل بكري أكد الثقة بقدرة وإمكانات الجيش العربي السوري للقضاء على حلم أردوغان العثماني.

إلى ذلك جدّد أبناء القنيطرة والجولان المحتل وقوفهم خلف الجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب المدعوم من النظام التركي والكيان الصهيوني، مؤكدين أن قواتنا المسلحة التي دحرت الإرهاب من الجنوب السوري ومن خلفه داعمه المباشر الاحتلال الإسرائيلي ستهزم مرتزقة أردوغان.

وفي لقاءات مع مراسل (سانا) أكد أهالي الجولان المحتل أن داعمي الإرهاب يحاولون التلطي خلف شعارات وعناوين زائفة للوصول إلى أطماعهم، مشددين على وحدة الموقف مع جيشنا الباسل الذي سيكتب النصر بفضل بطولات ودماء شهدائنا.

ودعا صالح سويد المجتمع الدولي إلى محاكمة الإرهابي أردوغان باعتباره مجرم حرب لأنه يدعم المجموعات الإرهابية ويسرق الممتلكات العامة والخاصة للشعب السوري.

حسين الكهيدو ندد بالعدوان التركي على الأراضي السورية، مؤكداً أن الشعب السوري لم ولن يقبل بأي محتل مهما تغطرس وتمادى.

ولفت خالد الجروان إلى تماهي الدور التركي والصهيوني في العدوان على سورية دعماً للمجموعات الإرهابية في محاولة يائسة لرفع معنوياتها المنهارة أمام إصرار وعزيمة الجيش العربي السوري على تحرير كامل التراب الوطني من الإرهاب.

وفي محافظة طرطوس أكد المهندس الكميت حسن أن أردوغان تخطى كل الحدود القانونية والإنسانية بالعدوان على الأراضي السورية لسلب السوريين حقهم في الحياة.

المواطن علي حسن أكد أن الشعب السوري الذي عانى من ظلم المحتل التركي لمدة 400 عام لا يمكن أن يرى فيه المخلص الذي يساعده ويدعمه.

الشابة ولاء خضور أكدت أن تاريخ المحتل التركي حافل بالمجازر والاعتداءات مضيفة: كيف يمكن لمن دخل أرضاً بالقوة واعتدى على ممتلكات مواطنيها ومؤسساتها أن يتحدث عن الإنسانية.

وذكر المهندس ياسين حسين مدير التنمية الإدارية في مؤسسة مياه طرطوس، أن من يسمع أردوغان يدرك أنه مريض نفسياً يعيش على أحلام السلطنة العثمانية.

وفي محافظة حماة استنكر الأهالي الاعتداءات والمؤامرات وحملات الكذب وتضليل الرأي العام التي يمارسها النظام التركي مؤكدين ثقتهم المطلقة بالجيش العربي السوري وإصراره على تحرير كامل التراب السوري.

وفي تصريحات لـ(سانا) أكد الدكتور فادي تركاوي أن كل قوى الشر والغطرسة في العالم لم تتمكن من النيل من صمود الشعب السوري أو كسر إرادته وعزيمته طوال السنوات الماضية من الحرب الإرهابية على سورية.

سامي طه مدير ثقافة حماة لفت إلى أن أردوغان ونظامه المحتل شريك مباشر مع أدواته الإرهابية في العدوان على الجيش والشعب السوري، بينما بيّن المواطن عبد الحكيم نجار أن أردوغان يحاول اليوم بشتى الوسائل أن يغتصب جزءاً من الأرض السورية للخروج بمظهر المنتصر لكنه سيفشل.

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