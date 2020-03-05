مجلس الوزراء اليمني يستنكر العدوان التركي على الأراضي السورية ودعمه الإرهابيين في إدلب
استنكر مجلس الوزراء اليمني العدوان التركي على الأراضي السورية ودعمه السافر للإرهابيين في محافظة إدلب.
كما نوه المجلس في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد العزيز صالح بن حبتور بعودة العلاقات الأخوية السورية- الليبية عبر التفاهم المشترك لإعادة افتتاح مقرات البعثات الدبلوماسية والقنصلية بين البلدين والذي دشن عملياً بإعادة فتح السفارة الليبية في دمشق.في هذه الأثناء أكد عضو مجلس الشورى اليمني نايف حيدان أمس أن انتصارات الجيش العربي السوري على التنظيمات الإرهابية المسلحة أفشلت مخططات النظام التركي في سورية والمنطقة.