آخر تحديث: 2020-03-05 02:28:53
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(محدث)المراسل : أنباء عن أن العدوان الإسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل

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التصنيفات: آخر الأخبار,أهم الأخبار

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