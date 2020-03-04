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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الخميس 11 رجب 1441 الموافق لـ 05 آذار 2020
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مصدر عسكري: في تمام الساعة 00,30 من يوم الخميس الواقع في 5/3/2020 رصدت وسائط دفاعنا الجوي حركة طيران حربي إسرائيلي قادم من شمال فلسطين المحتلة باتجاه صيدا، وأطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى، وعلى الفور تم التعامل مع الصواريخ المعادية، والتصدي لها بنجاح ومهنية حالت دون وصول أي منها إلى مواقعنا المستهدفة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي على المنطقة الوسطى وتمنع وصول الصواريخ المعادية لأهدافها
(محدث)المراسل : أنباء عن أن العدوان الإسرائيلي على المنطقتين الوسطى والجنوبية تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل
المراسل : أنباء عن أن العدوان الإسرائيلي تم من فوق الأجواء اللبنانية ومن فوق الجولان السوري المحتل
مراسل سانا في القنيطرة: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي
مراسل سانا في القنيطرة: دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف القنيطرة الجنوبي الغربي
الجيش يُحبط هجمات للإرهابيين المدعومين من النظام التركي على مناطق بريف إدلب ويواصل تقدمه
عراك في برلمان النظام التركي بسبب إرسال أردوغان جيشه للدفاع عن الإرهابيين في إدلب
بالصور.. الجيش يُواصل عملياته العسكرية بريف إدلب الجنوبي
لودريان يجدد رفض بلاده ابتزاز النظام التركي لأوروبا
بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في إدلب
البرلمان الأوكراني يوافق على استقالة رئيس الوزراء
بلومبيرغ ينسحب من السباق إلى الرئاسة الأميركية ويعلن دعمه بايدن
العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء السكنية في اليمن
شكري لبيدرسون: ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب في سورية