آخر تحديث: 2020-03-04 22:24:03
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بالصور.. الجيش يُواصل عملياته العسكرية بريف إدلب الجنوبي

التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

واصلت وحدات الجيش العربي السوري عملياتها العسكرية وتقدمها بريف إدلب الجنوبي بعد إحباط هجمات الإرهابيين المدعومين من قوات النظام التركي.

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التصنيفات: آخر الأخبار,سياسة,محلي

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