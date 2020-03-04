جامعة دمشق تسلّم أسر عدد من طلابها الشهداء شهادات تخرج فخرية بأسماء أبنائهم

منحت جامعة دمشق اليوم أربعة من طلابها الذين ارتقوا شهداء في سبيل الوطن شهادات تخرج فخرية تقديرا لتضحياتهم وكرمت أسرهم.

وأكد الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق في تصريح للإعلاميين حرص الجامعة على تكريم أسر شهدائها من أساتذة وطلاب وعاملين وتقديم كل ما يلزم تقديراً لمن ضحى بنفسه دفاعا عن الوطن، مشيرا إلى أن مجلس الجامعة قرر منح شهادة تخرج فخرية للطلاب الذين استشهدوا أثناء تأديتهم خدمة العلم أو في ظروف مختلفة خلال حياتهم الجامعية.

وأشار قباقيبي إلى أنه ستتم تسمية عدد من القاعات والأماكن العامة في جامعة دمشق بأسماء الشهداء تخليدا لذكراهم، مبيناً أن عدد شهداء جامعة دمشق وصل حتى الآن إلى 160 شهيداً.

وعبر ذوو الشهداء المكرمون عن فخرهم واعتزازهم بشهادة أبنائهم مؤكدين أن التكريم دليل على اهتمام الجامعة بطلابها ومتابعتها الجادة لذويهم .

والشهداء هم مصطفى محمود السلامة طالب سنة ثانية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية استشهد في القنيطرة عام 2018 جراء إصابته بشظايا قذائف التنظيمات الإرهابية في حين استشهدت ضحى توفيق أبو عسلي الطالبة بكلية الطب البشري بجامعة دمشق سنة سادسة في منطقة باب شرقي عام 2017 جراء إصابتها بطلق ناري طائش.

أما الشهيدة مرح نبيل مرشد فهي طالبة بكلية التربية سنة ثانية استشهدت عام 2017 جراء إصابتها بطلق ناري فيما استشهد عبد الحكيم إبراهيم ديب الطالب بالمعهد التقاني للحاسوب في جوبر بريف دمشق عام 2017.

طباعة