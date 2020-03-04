افتتاح محاكم الصلح في الفرقلس بريف حمص

في إطار إعادة تفعيل عمل مؤسسات الدولة في المناطق المحررة من الإرهاب افتتحت اليوم محاكم الصلح في منطقة الفرقلس بريف حمص الشرقي.

وأوضح المحامي العام خالد عز الدين أن افتتاح المحاكم في الفرقلس يأتي نظراً لحاجة المنطقة ولتخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل معاملاتهم القضائية وخاصة تلك المتعلقة بأمور الأرث والزواج حيث تضم قاضيا شرعياً يوثق معاملات الزواج وينظر في شكاوى المواطنين وقاضي صلح ينظر في الجرائم.

وأوضح عز الدين أن افتتاح هذه المحاكم يأتي ضمن خطة وزارة العدل لافتتاح المحاكم في المناطق التي أعاد إليها الجيش العربي السوري الأمن والأمان بعد تحريرها من براثن الإرهاب حيث سبق وافتتحت محاكم في مناطق الرستن وتلبيسة وتلدو في ريف الحولة الشمالي، لافتاً إلى أن العمل قائم حالياً على إعادة تأهيل مركز قضائي في تدمر ومجمع قضائي في شين.

بدوره بين عروة النقري قاضي محاكم الصلح بالفرقلس أن هذه المحاكم المحدثة من شأنها تخديم أكثر من ستين ألف نسمة في ثلاث وثلاثين قرية وتشمل محاكم الصلح المدني والجزاء والنيابة العامة وذلك لتخفيف الأعباء عن المواطنين في المناطق البعيدة وتسهيل معاملاتهم.

المهندس حاتم الدراوشة رئيس بلدية الفرقلس أشار إلى أن مقر المحاكم المحدث وتجهيزاته المكتبية تحقق بمساهمة الفعاليات الأهلية التي أثبتت وعيها وحسها الوطني وبأن القانون سيظل الناظم الحقيقي لكل قضاياها.

عادل المحمد عضو مجلس المحافظة عن قطاع الفرقلس أوضح أن افتتاح المحاكم يعني بسط القانون وإحقاق الحق وهو برهان على قوة وإرادة الشعب العربي السوري المؤمن بسلطته القضائية والتي تمثل رأس الهرم في تحقيق العدالة.

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