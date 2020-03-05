الإعلان عن أجور بدل الخدمات يربك حرفيي إصلاح وصيانة السيارات في حمص

حمص ـ هالة حلو:

حرفيو المنطقة الصناعية في حمص وقد عاد قسم كبير منهم إليها بعد أن تم تأمينها من السرقات التي كانت تأتي على المعدات وقطع التبديل في كثير من المحلات، لم يعفهم من المنغصات (حسب العديد منهم) إذ إن دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك تطالبهم بلوائح أسعار أو أجور بدل خدمات مختلف المهن ولكن هذا صعب (حسب قولهم) وخاصة عندما يتعلق الأمر بصيانة وإصلاح السيارات وذلك بسبب كثرة أنواعها واختلاف تواريخ صنعها فمنها القديم والحديث, وتالياً تختلف الأجور من سيارة إلى أخرى، إضافة إلى أن عمليات الإصلاح والصيانة والتصويج وتفاصيل كثيرة من جهد ووقت وغيرها لاتتسع اللوائح لشرحها.

يقول الميكانيكي أبو عمر: «أصابتنا هذه التعليمات بالحيرة، فهل نملأ الحائط باللوائح والقوائم؟ تفاصيل الإصلاح كثيرة وتختلف من سيارة إلى أخرى حسب نوعيتها وثمنها وبلد وتاريخ التصنيع، وقطع الغيار، والوقت الذي يستغرقه اكتشاف العطل، فهل يمكن ببساطة تقييم أجور ساعات من الفك والتركيب يقضيها الميكانيكي الماهر في تشخيص المشكلة».

يؤيد عبد الهادي التركماني- رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات في حمص رأي أبي عمر وغيره من الميكانيكيين والصواجين والكهربائيين، لأن تفاصيل أعمال هذه الصيانات كثيرة ولا يمكن شرحها في اللوائح.

في المقابل يقول أحد المواطنين: «ارتفعت أجور الإصلاح بشكل غير مبرر، فهل يعقل أن تتراوح أجرة تنزيل محرك سيارة بين ٥٠٠ ألف إلى مليون ليرة؟ وربما يكون هناك حل وسط يعدل بين «الزبون» والحرفي, قد يكون من خلال الاكتفاء بالإعلان عن أجور أعمال إصلاح أساسية ومكلفة فقط وليس عن كل الأعمال».

عن ذلك أوضح رئيس التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص- المهندس رامي اليوسف أنه: «ينص قانون حماية المستهلك بشكل واضح وصريح على ضرورة الإعلان عن أجور بدل الخدمات لكل الفعاليات بما فيها محلات وورشات صيانة السيارات وخاصة بعد ارتفاع أسعارها بشكل غير منطقي ومن دون أي قيود خلال الشهور القليلة السابقة, ما أثار استياء وشكاوى كثيرة من قبل المستهلك، وقد بلغ عدد الضبوط المنظمة في هذه المنطقة ٣٢ ضبطاً في العام الفائت و١٠ ضبوط وذلك من بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر شباط».

مايجدر ذكره أخيراً هو أن هذه المنطقة تعد من أقدم المناطق الحرفية في مدينة حمص وتتضمن مختلف المهن والحرف وأهمها صيانة السيارات وتعد الوحيدة حالياً بانتظار إنجاز كل الأعمال المتبقية في منطقة دير بعلبة الحرفية التي كان من المزمع استثمار محلاتها منذ أعوام حيث تم الانتهاء من بناء المقاسم في العام ٢٠١١ وعددها ٨٣١ مقسماً لكن الأزمة عرقلت ذلك، ومن أحد أسباب عدم استثمار هذه الأخيرة حتى الآن هو عدم إيصال التيار الكهربائي إليها.

وعن ذلك أوضح المهندس المشرف في مجلس مدينة حمص على أعمال هذه المنطقة -محمد الجهني أنه خلال السنوات السابقة تم السطو وسرقة الكابلات الأرضية وستة مراكز تحويل, وقدرت القيمة الأولية للأضرار بـ ٤٤٣ مليون ليرة، وقد تمت المباشرة بعقد الأعمال الكهربائية في منتصف كانون الثاني الماضي ومدته عام كامل.

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