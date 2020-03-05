«إكثار البذار» قلقة من عدم توافر حاجتها من أكياس الخيش

محمد فرحة:

كثفت المؤسسة العامة لإكثار البذار من جولات فنييها على حقول القمح الإكثارية بهدف متابعة نمو المحصول والحالات الطارئة التي قد تصيبه.

وقال الدكتور بسام سليمان – مدير عام المؤسسة: هناك مساحات كبيرة زرعت بالقمح الإكثاري تعدت الـ23 ألف طن وإذا سارت الأمور وفق ما نخطط له سيكون إنتاجها هذا العام مميزاً، ويتم العمل على تذليل الصعوبات والحالات الطارئة التي قد تصيب حقولنا الإكثارية سواء كان جائحة مرضية أو حريقاً.

إلى ذلك قال مدير فرع مؤسسة إكثار البذار في حماة عبد الغني الأسود: سيكون إنتاج محافظة حماة من محصول القمح كبيراً هذا العام فيما لو توافرت له الظروف المناسبة والملائمة، يضاف إلى ذلك أنه أول مرة تتم في حماة زراعة 100 بيت شبكي للبطاطا الإكثارية سيعطي الواحد منها حوالي أكثر من طنين ونصف طن الصالح للزراعة .

وأضاف الأسود أن فنيي فرع إكثار حماة منتشرون على الحقول الإكثارية لمراقبتها والإشراف عليها يومياً وصولاً الى موسم الحصاد وجني المحصول ولكن الخشية التي قد تواجهنا تتمثل في غياب أكياس الخيش فهي غير موجودة ويلزمنا كمؤسسة بحدود 800 ألف كيس لزوم استلام وتسويق حقولنا الإكثارية، حيث يتعذر علينا كمؤسسة استلام الإنتاج «دوكما» لأنه سيكون صعباً علينا أخذ عينات منها وتنقيتها لتكون نواة بذار للموسم القادم، مبيناً أن مشكلة أكياس الخيش لا تتعلق بمؤسسة الإكثار فحسب وإنما في مؤسسة الحبوب ككل ,ما يستدعي بحث القضية على مستوى اللجنة الاقتصادية ولاسيما أننا بحاجة لأكثر من مليوني كيس خيش لتسويق الإنتاج من القمح وهذا يتطلب إجراء إعلان ومناقصات لتأمينها ولم يعد لدينا الوقت الكافي لإجراء هذه الخطوة .وقد بدأنا البحث وجمع أكياس الخيش القديمة المستعملة لدينا بهدف استخدامها مرة ثانية ,يضاف إلى ذلك وجود كمية لدينا لكنها لا تفي بالغرض المطلوب.

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