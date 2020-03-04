إصابات جديدة بـ “كورونا” في عدد من الدول

أعلنت السلطات الصحية اللبنانية اليوم تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد المصابين في لبنان إلى 15 حالة، ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن إدارة مستشفى بيروت الجامعي قولها إن فحوصات مخبرية أجريت لـ 51 حالة جاءت نتيجة 48 منها سلبية و2 إيجابية مشيرة الى تعافي إصابة تعود للمريضة الأولى بالفيروس.

وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا اثنتان منها في محافظة ديالى وواحدة في النجف، وقال المتحدث الرسمي باسم ال‍وزارة سيف البدر في بيان إن عدد الإصابات الكلي في عموم العراق وصل إلى 35 اصابة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، موضحة أن جميعهم يخضعون للحجر الصحي، وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن العدد الكلي للحالات المسجلة في عمان بلغ 15 حالة مشيرة إلى أن حالتين تم شفاؤهما تماماً بينما حالة البقية مستقرة.

وفي الجزائر أعلنت السلطات الصحية تسجيل 4 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة مؤكدة في البلاد.

إلى ذلك اظهرت حصيلة رسمية في إيطاليا وفاة 107 أشخاص في البلاد بفيروس كورونا منذ بدء انتشاره فيما تم تسجيل ثلاثة آلاف و89 اصابة في البلاد ما يجعلها الدولة الثالثة الأكثر تضررا في العالم بعد الصين وكوريا الجنوبية، وأعلنت السلطات الإيطالية إغلاق المدارس والجامعات حتى الـ 15 من آذار الحالي بسبب فيروس كورونا.

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