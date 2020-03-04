الجيش يُحبط هجومين للإرهابيين المدعومين من النظام التركي على ترنبة وآثار شنشراح بريف إدلب

تصدّت وحدات من الجيش العربي السوري لهجوم شنته التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي من عدة محاور على قرية ترنبة غرب سراقب وآثار شنشراح بريف ادلب الجنوبي الشرقي.

وذكر مراسل سانا من منطقة العمليات أن التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي شنت هجوماً بدعم ناري من قبل قوات النظام التركي على قرية ترنبة غرب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، مشيراً إلى أن وحدات الجيش تعاملت مع الهجوم بتكتيكات دقيقة واستهدافات نارية كثيفة أسفرت عن إفشال الهجوم بعد إيقاع قتلى ومصابين في صفوف الإرهابيين وتدمير أسلحة وآليات لهم.

وعلى محور ريف إدلب الجنوبي أفاد المراسل بأن وحدات من الجيش خاضت اشتباكات عنيفة مع إرهابيين مدعومين من قوات الاحتلال التركي شنوا هجوماً على آثار شنشراح في منطقة معرة النعمان أسفرت عن إحباط الهجوم ومقتل العديد من الإرهابيين وإصابة آخرين وتدمير أسلحة وعتاد لهم.

وبالتوازي تواصل وحدات الجيش عملياتها المركزة على محور سفوهن بريف إدلب الجنوبي واستهدفت تمركزات وخطوط إمداد الإرهابيين بضربات صاروخية دقيقة وتتابع تقدمها على المحور.

ودحرت وحدات الجيش أمس التنظيمات الإرهابية من قرى وبلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ غرب الطريق الدولى حلب-دمشق وقرية حزارين والتي كان قد دخلها الإرهابيون بدعم مباشر وتغطية نارية من قبل قوات النظام التركي.

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