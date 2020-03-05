وليد الزعبي:

لحقت أسعار الفروج بركب الارتفاعات حالها كحال بقية المواد على اختلافها في أسواق درعا وبات المواطن يئن تحت وطأة السعر الذي زاد بأكثر من الضعف على مدى شهرين تقريباً مرتفعاً من 800 ليرة للكيلو غرام الواحد إلى أكثر من 1600 ليرة، وذلك ما جعل الأسر الفقيرة الحال تضيف الفروج إلى قائمة «الكماليات»، بعد أن كان بالنسبة لها بديلاً مقبول السعر يعوض إلى حدٍ ما عن اللحوم الحمراء التي حلقت بأسعارها بشكل جنوني، حيث وصل ثمن الكيلو غرام الواحد من لحم الضأن إلى 11 ألف ليرة ومن لحم العجل إلى 7500 ليرة، وأمام هذا الواقع.. يتساءل الفقراء «المنتوفون» عن ماهية التدخل لدعم هذا القطاع الحيوي وخفض أسعار منتجاته، آملين أن تكون هناك إجراءات ملموسة على أرض الواقع تخفّض من تكاليف إنتاج الدواجن.

والمطلب الأهم لأهالي محافظة درعا يتمثل في أن تقوم وزارة الزراعة بإقامة منشأة عامة للدواجن أسوة بمحافظات أخرى وبالتحديد لإنتاج البيض والفروج، وعدم ترك هذا المجال حكراً على القطاع الخاص ليتحكم به كيفما يشاء، لافتين إلى أن قيام مثل هذه المنشأة سوف يسهم في توازن الأسعار وتخفيضها وتأمين المادة للمستهلك بعيداً عن الاحتكار وفرض أسعار مجحفة، بيّن متابعون أن مثل هذا المشروع له جدوى اقتصادية عالية، كما إن بيئة وطبيعة المحافظة الزراعية تلائم قيام مثل هذه المشاريع، موازاة مع المطالب بتنظيم عملية التسويق المهمة جداً وإنشاء مسالخ فروج نظامية في مناطق المحافظه حيث إنها تفتقر لأي منها.

وأشار عدد من صغار المنتجين إلى أن التكاليف أصبحت صادمة بسبب تضاعف أسعار العلف، ولم يعد في مقدور الكثيرين تمويل شرائها الذي يحتاج مبالغ كبيرة، وطالبوا بدعم هذا القطاع عبر تأمين مقنن علفي بأسعار مقبولة وكميات كافية، وأن يبتعد تقديمه عن «هوامير» هذا القطاع ويتركز على صغار المربين بشكل يضمن استمرار عملهم في هذه المهنة ما يحقق المنافسة من جهة ويزيد من الإنتاج ويخفض الأسعار، وخاصةً أن العديد من صغار المربين خرجوا من العملية الإنتاجية بسبب تعرض بعضهم للخسارة ولارتفاع تكاليف التربية التي لا مقدرة لهم على تحملها، وعرج المربون على ذكر غلاء أثمان الأدوية البيطرية ومتممات التغذية وعدم ضمان مدى جودتها، إذ إنها تباع في بعض أسواق المحافظة من دون أن تخضع للرقابة والكثير منها يدخل الأسواق تهريباً من مصادر غير موثوقة.

وفي لقاء «تشرين» مع الدكتور وهيب المقداد- رئيس لجنة الدواجن في محافظة درعا أشار إلى أن سبب ارتفاع سعر الفروج يعود لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج، حيث يحتاج كل طير- حتى يصبح بوزن من 1,8 إلى 2 كيلو غرام- إلى 4 كيلو غرامات علف وهي بقيمة 1800 ليرة، كما يحتاج إلى قيم تدفئة وأدوية وأجور عمالة بقيمة 650 ليرة، يضاف إلى ذلك سعر الصوص الذي يتراوح بين 250 و 275 ليرة، بمعنى أن التكلفة الوسطية للكيلو الواحد حالياً بين 1300 و1400 ليرة، تضاف إليها أجور النقل ومحال بيع المفرق بعد التنظيف للمستهلك بحدود 150 إلى 200 ليرة، مؤكداً أن المربي لا ذنب له في ارتفاع الأسعار لأنها خارج إرادته وناتجة عن ارتفاع تكاليف التربية، بل إن المربي يحبذ أن تكون الأسعار منخفضة لأن ذلك يساعد في تصريف أكبر كمية من الإنتاج وتحقيق ربح أكثر، ولفت إلى أهمية استمرار الدعم الحكومي لقطاع الدواجن من خلال اتخاذ قرارات متعددة مثل رفع الضريبة عن الأعلاف وتوزيع مقنن علفي.

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