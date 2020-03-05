لاستيعاب مشتركين جدد مشاريع لتوسيع الشبكة الهاتفية في السويداء

السويداء ـ سهى الحناوي:

طالب عدد كبير من المواطنين, ممن يرغبون في تركيب خطوط جديدة أو اشتراك بشبكة الإنترنت أو نقل خطوط هواتفهم إلى أماكن سكنهم الجديد, شركة اتصالات السويداء بالعمل على التوسع في الشبكة الهاتفية الأرضية، حيث أصبح مطلباً ملحاً وخاصة بعد زيادة الطلب على الخطوط الهاتفية في مناطق التوسع السكاني والذي طال المدينة بكامل أحيائها، إذ لا يجدون خطوطاً شاغرة في «العلب» الهاتفية في أحيائهم وليس هناك شبكة للتزود منها بخطوط جديدة.‏

كما تساءل الكثير منهم عن آلية المحاسبة الجديدة فيما يخص باقات الإنترنت، «تشرين» وفي لقاء المهندس حازم الشوفي- مدير فرع اتصالات السويداء أكد أنه جرى إنشاء مجموعات توزيع احتياطية في مركز اتصالات السويداء الأول وهي حالياً في طور التوصيل، ومن ضمنها الكبل الرئيسي لمنطقة الكوم سعة /1200/ خط، ويجري حالياً إنجاز أعمال التوصيل لهذا الكبل، كما تم تنفيذ مشروع توسيع الشبكة الهاتفية لوحدات النفاذ في مصاد وعند الانتهاء من أعمال الشبكة سيتم البدء بأعمال التوصيل، كما تم توسيع الشبكة الرئيسة والفرعية في المناطق التابعة لمركز السويداء الثاني وتم الانتهاء من أعمال مد الكابلات، ونحن حالياً في طور توسيع المشروع ليتم وضعه في الخدمة، وتسعى الشركة جاهدة لتقديم الخدمات الهاتفية والإنترنت لأكبر عدد ممكن من المواطنين. إضافة إلى أنه تم الإعلان عن مناقصة لتنفيذ مشروع توسيع الشبكة الهاتفية الأرضية في منطقة دوار النجمة ومساكن الخضر ضمن مدينة السويداء، وبعدها سيتم الانطلاق بهذا المشروع مع بداية الشهر الخامس فمدة تنفيذ المشروع 92 يوماً. وعن الخدمة الهاتفية وشبكة الإنترنت في ريف السويداء فهي مستقرة باستثناء بعض المناطق التي تحتاج التوسع في خدمة الإنترنت وهي ملحوظة ضمن عقود الشركة للعام الحالي.

وأوضح الشوفي آلية المحاسبة الجديدة التي ستكون في مصلحة المستخدم العادي، أما التكاليف الإضافية فيتضرر منها فقط أصحاب الأعمال الاحترافية مثل (تحميل تطبيقات- برمجيات- وثائقيات وتحميل الأفلام والمسلسلات وبيعها) وستظهر نتائج الاستخدام وفق الآلية الجديدة مع نهاية الشهر الأول.

كما يمكن لأي مشترك رفع السرعة بأي تاريخ ضمن الشهر الحالي، ويكون التفعيل للباقة الأعلى من حيث حجم التحميل، علماً أن إجمالي عدد بوابات الإنترنت في المحافظة بلغ /81644/ بوابة، وإجمالي عدد مشتركي الخطوط الهاتفية وصل إلى /135/ ألف مشترك, وتالياً فإن نسبة الاختراق هي /60%/ وهي تشكل أعلى النسب على مستوى القطر.‏

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