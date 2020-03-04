لودريان يجدد رفض بلاده ابتزاز النظام التركي لأوروبا

جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم رفض بلاده استخدام النظام التركي للمهاجرين وسيلة للضغط على أوروبا وابتزازها.

ونقلت فرانس برس عن لودريان قوله اليوم: إنّ أوروبا لن ترضخ للابتزاز الذي يمارسه النظام التركي في قضية الهجرة.

يذكر أنّ محاولات رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان استغلال ملف المهاجرين وابتزاز أوروبا لتحقيق مكاسب سياسية ومالية جديدة بدأت تثير حفيظة القارة العجوز على الصعيدين السياسي والإعلامي بينما تتزايد الأصوات المنددة باستخدامه ورقة الهجرة للضغط على القادة الأوروبيين باعتبار مخططاته في هذا السياق مجرد ابتزاز فاشل.

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