البرلمان الأوكراني يوافق على استقالة رئيس الوزراء

وافق البرلمان الأوكراني اليوم على استقالة رئيس الوزراء أولكسي هونشاروك.

وذكرت رويترز أن البرلمان وافق بعد عملية تصويت اليوم على استقالة هونشاروك البالغ من العمر 35 عاماً والذي كان أصغر رئيس للحكومة حيث استلم رئاسة الحكومة العام الماضي ويتوقع أن يخلفه نائبه دينيس شميغال.

وكان هونشاروك قدم استقالته أمس بعد مرور 6 أشهر على توليه المنصب وسبق أن تقدم باستقالة في كانون الثاني الماضي بعد تسريب تسجيل صوتي نسب إليه شكك فيه بمدى إلمام الرئيس فلاديمير زيلينسكي بالملف الاقتصادي.

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