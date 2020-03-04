بلومبيرغ ينسحب من السباق إلى الرئاسة الأميركية ويعلن دعمه بايدن

أعلن الملياردير الأميركي مايكل بلومبيرغ اليوم انسحابه من الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في السباق إلى الرئاسة الأميركية معلنا دعمه لنائب الرئيس السابق جو بايدن.

ونقلت وكالة فرانس برس عن بلومبيرغ قوله في بيان اليوم “قبل ثلاثة أشهر ترشحت للانتخابات الرئاسية للفوز على دونالد ترامب.. واليوم انسحب من السباق للسبب نفسه أي الفوز على ترامب.. إذ بات واضحا في نظري أن الاستمرار سيجعل تحقيق هذا الهدف أكثر صعوبة”.

ولم يتمكن بلومبيرغ رغم إنفاقه مبالغ طائلة من أمواله الخاصة على الدعاية الانتخابية من الفوز بأي ولاية باستثناء فوز متواضع في ساموا جنوب المحيط الهادئ التي تمنح 6 مندوبين.

وكان بايدن تصدر العدد الأكبر من الولايات الـ 14 التي شهدت الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي للترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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