العدوان السعودي يواصل استهداف الأحياء السكنية في اليمن

واصلت قوى العدوان السعودي استهداف الأحياء السكنية في عدد من المحافظات اليمنية بالصواريخ والمدفعية مخلفة ضحايا ودماراً هائلاً في الممتلكات العامة والخاصة.

وذكر موقع المسيرة نت أن قوى العدوان السعودي قصفت اليوم مديرية رازح الحدودية في صعدة ومديرية حيس وأماكن متفرقة من شارع الــ 50 ومنطقة 7 يوليو السكنية وقرية الدحفش في مدينة الدريهمي المحاصرة ومنطقة كيلو 16 في محافظة حديدة ما أدى إلى وقوع أضرار هائلة بالممتلكات العامة والخاصة.

كما استهدف طيران العدوان السعودي منطقة مدام بمديرية همدان بمحافظة صنعاء ما تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة.

ويواصل العدوان السعودي ومرتزقته خرق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة منذ توقيع اتفاق السويد بين الأطراف اليمنية ويصعد من استهداف المناطق السكنية والمزارع والمساكن بشكل يومي.

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