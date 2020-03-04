بوتين يبحث مع أعضاء مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في إدلب

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الوضع في إدلب.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديميتري بيسكوف: إنه “إلى جانب المسائل الجارية المدرجة على جدول الأعمال الداخلي تم بحث الوضع في إدلب إضافة إلى بعض مسائل العلاقات الروسية التركية”.

وكان بيسكوف أكد أمس الأول أن روسيا ستواصل دعم سورية في حربها ضد الإرهاب وأن موقفها ثابت حيال ذلك لافتاً إلى أن الرئيس بوتين سيبحث مع رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان في موسكو الخميس المقبل تطورات الأوضاع في سورية.

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