شكري لبيدرسون: ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب في سورية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري ضرورة العمل على مكافحة الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في سورية.

وقال المستشار المصري أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن شكري شدد خلال استقباله غير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية على ضرورة التصدي لمخاطر تسرب الإرهابيين الأجانب من مناطق وجودهم وأهمية قيام الأمم المتحدة وكل الأطراف المعنية بدورها في ذلك مشيراً في هذا الصدد إلى قيام النظام التركي بنقل أعداد من المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا.

وأكد شكري حرص مصر على مساندة جهود الحل السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254 وبما يستهدف استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

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