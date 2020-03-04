ظريف: عملية أستانا عززت الاستقرار ومكافحة الإرهاب في سورية

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عملية أستانا أدت إلى تعزيز الاستقرار والمضي قدماً نحو مكافحة الإرهاب في سورية.

ودعا ظريف في تصريح له اليوم إلى عقد اجتماع وفق مسار أستانا “بأسرع وقت ممكن وبأعلى المستويات” مجدداً استعداد إيران لاستضافة قمة رؤساء الدول الضامنة في عملية أستانا.

وكان رئيس دائرة رئاسة الجمهورية في إيران محمود واعظي جدد أمس الأول التأكيد على ضرورة الاستمرار في مسار أستانا بهدف التوصل إلى تسوية للأزمة فى سورية.

وبدأت اجتماعات أستانا في العاصمة الكازاخية مطلع عام 2017 وعقدت أربعة عشر اجتماعاً أحدها في مدينة سوتشي الروسية وأكدت في مجملها على الالتزام الثابت بالحفاظ على سيادة سورية واستقلالها ووحدة أراضيها ومواصلة الحرب على التنظيمات الإرهابية فيها حتى دحرها نهائياً.

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