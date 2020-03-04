للشهر الثاني على التوالي ارتفاع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية

واصل مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية الرئيسي ارتفاعه للشهر الثاني من العام الحالي ليسجل تقدماً بنهاية تداولات شهر شباط الماضي بلغ 460.13 نقطة عن الشهر الذي سبقه معززاً بالمكاسب الإيجابية لأسهم 11 شركة مع صدور النتائج المالية لمعظم الشركات المدرجة وليغلق عند قيمة 6365.75 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 7.79 بالمئة وارتفع أيضاً مؤشر الأسهم القيادية 121.44 نقطة وبنسبة تغير بلغت 12.20 بالمئة وأغلق عند 1117.22 نقطة.

وسجلت 24 شركة تداولات إجمالية خلال شباط الماضي بلغت 1676329 سهما توزعت على 2460 صفقة وصلت قيمتها إلى 1.676 مليار ليرة، بينما سجلت تباينات على أسعار أسهم 16 شركة ارتفاعاً وانخفاضاً.

وتعود الأسهم الـ 11 المرتفعة إلى شركة إسمنت البادية بنسبة 1.93 ليغلق على سعر 1194.01 ليرة سورية والعقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 21.18 بالمئة ليغلق على 352.68 ليرة وللأهلية للزيوت النباتية بنسبة 7.79 بالمئة ليغلق على سعر 398.32 ليرة ولبنك البركة بنسبة 14.02 بالمئة ليغلق على سعر 13ر993 ولبنك فرنسبنك بنسبة 9.70 بالمئة وأغلق على سعر 350.50 ليرة سورية ولبنك الشام بنسبة 14.29 بالمئة وأغلق على سعر 672.56 ليرة.

ومن أسهم الشركات المرتفعة المصرف الدولي للتجارة والتمويل بنسبة 45.19 بالمئة وبنك قطر الوطني بنسبة 2.64 بالمئة وبنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 14.74 بالمئة وسهم سيريتل بنسبة 17.10 بالمئة وأغلق على سعر 7946.96 ليرة وبنك سورية والخليج بنسبة 31.54 بالمئة وأغلق على سعر 389.28 ليرة سورية.

أما الأسهم المنخفضة فهي تعود لبنك بيبلوس بنسبة 1.95 بالمئة وأغلق على سعر 401.53 ليرة وسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي بنسبة 6.96 بالمئة وأغلق على سعر 739.66 ليرة وبنك سورية والمهجر بنسبة 3.85 بالمئة وأغلق على سعر 686 ليرة وبنك الشرق بنسبة 12.78 بالمئة وأغلق على سعر 727 ليرة والشركة المتحدة للتأمين بنسبة 3.91 بالمئة وأغلق على سعر 393.50 ليرة.

ولم تسجل أسهم الشركات الـ 11 الأخرى المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.

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