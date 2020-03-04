لبنان.. قرارات اتهامية ضد إرهابيين ومتعاملين مع العدو الإسرائيلي
أصدر قاضي التحقيق العسكري الأول في المحكمة العسكرية اللبنانية فادي صوان اليوم قرارات اتهامية بحق إرهابيين من جبهة النصرة الإرهابية ومتعاملين مع العدو الإسرائيلي.
وشمل القرار ثلاثة إرهابيين سوريين ولبنانيا بجرم الانتماء إلى جبهة النصرة الإرهابية والقيام بأعمال أمنية وعسكرية ولوجستية ومراقبة دوريات الجيش اللبناني، كما اتهم القاضي صوان المدعو إبراهيم محمد درويش بجرم الاتصال بالعدو الإسرائيلي عبر موقع الفيسبوك، وأحال القاضي صوان المتهمين إلى المحاكمة.