لبنان.. قرارات اتهامية ضد إرهابيين ومتعاملين مع العدو الإسرائيلي

نشر قبل 4 ساعة

مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: قيام عدد من المسؤولين الأمريكيين بالتسلل إلى الأراضي السورية في محافظة إدلب بشكل غير مشروع ما هو إلا تكريس لحقيقة أن الإدارة الأميركية تعتبر نفسها فوق القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها