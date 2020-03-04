لافروف وظريف يبحثان هاتفياً تسوية الأزمة في سورية

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف اليوم تسوية الأزمة في سورية في إطار تفاهمات أستانا.

ووفقاً لموقع روسيا اليوم أوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن المباحثات تناولت عدداً من القضايا الدولية الملحة بما فيها خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني والتسوية في سورية في سياق اتفاقات الدول الضامنة لعملية أستانا، وأشار البيان إلى أنّ لافروف أكد خلال الاتصال أنّ موسكو ستساعد طهران في مكافحة فيروس كورونا.

من جانبه أشار السفير الإيراني في موسكو كاظم جلالي إلى أن بلاده طلبت مساعدة من موسكو في مكافحة الفيروس.

وجدد لافروف التأكيد “أمس” على أن بلاده ستواصل دعم سورية في حربها على الإرهاب حتى القضاء عليه بشكل نهائي، بينما أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أمس الأول أن المسار السياسي هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة في سورية مشددة على ضرورة التعاون مع الحكومة السورية لتحقيق هذا الهدف.

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