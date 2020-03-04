تأهيل 28 مدرسة في التل والمباشرة في بناء مركز هاتفي جديد

أنهى المجلس البلدي في مدينة التل تأهيل 28 مدرسة بدعم من لجنة العمل التنموي في المدينة وتنفيذ عدة أعمال لرفع المستوى الخدمي منها صيانة وتزفيت عدد من الشوارع بقيمة 75 مليون ليرة بينما بدأ ببناء مركز هاتف جديد في حرنة الشرقية لإنهاء العمل بواحدات الأونو.

رئيس المجلس المهندس باسم الصمل أكد في تصريح لسانا أن جميع المدارس في المدينة باتت عاملة بعد تأهيلها وبناء طوابق إضافية في بعضها كما تم دعم المعلمين وصيانة وتأهيل بعض الملاعب الرياضية في المدارس إضافة إلى شق عدد من الطرق وإجراء صيانة لشبكة الصرف الصحي ومداخل المدينة بتكلفة 25 مليون ليرة وحفر وتعزيل وصيانة وفتح آبار لمياه الشرب وشراء قطعة أرض من قبل لجنة العمل التنموي لحفر بئر إضافي عليها.

وبشأن المنطقة الحرفية في التل أشار الصمل إلى أنه تمت الموافقة على إشادة طابقين إضافيين في 6 كتل في المنطقة على مساحة 12 ألف متر مربع وإحداث 7 محلات تجارية إضافية وحالياً يتم التحضير لإشادة مركز تجاري يشمل محلات تجارية وشققاً سكنية ومطاعم ومقاهي على مساحة 2000 متر مربع.

ووفق الصمل سيضم المركز التجاري 3 أقبية ومرآباً للسيارات و3 طوابق تجارية و6 سكنية مؤكداً أن المخططات باتت جاهزة وبانتظار المصادقة على المخطط لتتمم المباشرة في البناء.

وخلال فترة الصيف هناك مشاريع لتزفيت باقي شوارع المدينة وصيانة القسم المتبقي من شبكة الصرف الصحي إضافة إلى تفعيل عدد من الآبار لحل مشكلة المياه في المدينة وفق رئيس المجلس.

طباعة