“الأعلاف”: تأهيل عدد من المراكز في المناطق المحررة في إدلب والرقة وحلب لتأمين المقنن العلفي

أكدت المؤسسة العامة للأعلاف أنه يجري العمل على تجاوز الأضرار التي لحقت بمراكز التوزيع والمستودعات الخاصة بالمؤسسة وإعادة تأهيلها إضافة لتطوير وتجهيز معامل الأعلاف المتوقفة وإعادتها للعمل والإنتاج بطاقات إنتاجية عالية، لافتاً إلى إعادة إطلاق عملية توزيع العلف على مربي الثروة الحيوانية في كل المناطق المحررة عبر إعادة تأهيل 22 مركز توزيع للأعلاف.

وأشار المهندس عبد الكريم شباط مدير عام المؤسسة العامة للأعلاف في تصريح لسانا إلى أنّ عملية التأهيل تسير بالتوازي مع عودة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة فتم تأهيل عدد من المراكز في إدلب والرقة وحلب لتأمين المقنن العلفي لمربي الثروة الحيوانية، مبيناً بدء عملية توزيع العلف في مركز سنجار بادلب إضافة لتجهيز مركزي مسكنة ودير حافر والانتهاء من الكشف عن مراكز ومستودعات المؤسسة في الليرمون بحلب لإعادة تجهيزها.

وأكد شباط أنّ المؤسسة حققت قفزة نوعية وكبيرة في إنتاج المادة المصنعة ذات القيمة الغذائية العالية وبأسعار مناسبة تسهم في سد الجزء الأكبر من احتياج الثروة الحيوانية وذلك بعد دخول كل المعامل العملية الإنتاجية وبطاقة سنوية تصل إلى 275 ألف طن، لافتاً إلى تسجيل زيادة في المبيعات خلال الدورة العلفية الأولى من العام الجاري بلغت نحو 87 ألف طن من مختلف المواد العلفية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح شباط أن المؤسسة حققت قفزة نوعية وكبيرة في عملية التدخل الإيجابي لدعم المربين وتأمين حاجة الثروة الحيوانية من الأعلاف المكفولة بأسعار تقل عن السوق بأكثر من مئة بالمئة وذلك نتيجة استعادة الأمن والاستقرار في عدد كبير من المناطق وعودة المربين للعمل، لافتاً إلى أنّ كمية المبيعات بلغت منذ بداية العام الحالي أكثر من 105 آلاف طن قيمتها 8 مليارات ليرة مقارنة بنحو 19 ألف طن في الفترة نفسها من العام السابق فيما بلغت المشتريات أكثر من 63 ألف طن مقارنة بنحو 7 آلاف طن كما بلغ إنتاج المعامل نحو 9 آلاف طن من الكبسول العلفي مقارنة بنحو 2100 طن في الفترة نفسها من العام الماضي.

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