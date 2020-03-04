إجراءات احترازية في الفنادق والمطاعم للوقاية من كورونا

طلبت وزارة السياحة من الفنادق والمطاعم في مختلف المحافظات اتخاذ مجموعة إجراءات احترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

وبين مدير سياحة دمشق المهندس طارق كريشاتي أن الوزارة أصدرت تعاميم شددت فيها على ضرورة استخدام خراطيم “الأراجيل” البلاستيكية المختومة التي تستخدم لمرة واحدة فقط والالتزام بتنظيف وتعقيم “الأرجيلة” بعد كل استخدام.

كما دعت الوزارة حسب كريشاتي أصحاب المنشآت السياحية والفندقية إلى تطبيق الشروط الصحية من استخدام معقمات الأيدي وتطبيق درجات عالية من النظافة في مطابخ المطاعم لجهة إعداد الطعام وتعقيم الخضراوات وغسل الأواني وضمان جودة المادة المقدمة للزوار، إضافة لتبديل الشراشف في الفنادق بشكل يومي.

ولفت كريشاتي إلى وجود لجان ضابطة عدلية مشتركة مع وزارة السياحة تتابع موضوع الشروط الصحية والنظافة في المنشآت وفي حال عدم استخدام المنشاة للمعقمات يتم إنذارها ومن ثم إغلاقها.

وأشار كريشاتي إلى أنه بالنسبة للأطفال تم التشديد مجدداً على التعاميم الصادرة سابقا والتي تتعلق بمنع الأطفال دون سن الثامنة عشرة من تناول “النرجيلة” ومحاسبة صاحب المنشاة والمسؤول عن الطفل في حال تم ضبطه إضافة إلى منعهم من التدخين في المنشآت السياحية.

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