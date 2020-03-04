طهران: واشنطن والكيان الإسرائيلي يحاولان تخريب التعاون مع وكالة الطاقة الذرية

أكد ممثل إيران الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا كاظم غريب آبادي أن الولايات المتحدة الأمريكية وكيان الاحتلال الإسرائيلي يحاولان مجدداً ممارسة الضغوط لتخريب العلاقات والتعاون البناء بين بلاده والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “ارنا” عن غريب آبادي قوله اليوم رداً على تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة الذرية: إن “إيران تواجه اليوم بدعة خطيرة وغير قانونية للوكالة الدولية للطاقة الذرية والمتمثلة بتبني مزاعم كاذبة لأجهزة تجسس من واشنطن والكيان الصهيوني.

وأوضح غريب آبادي أن أي مطالب توضيحية من الوكالة قائمة على المزاعم الكاذبة لأجهزة التجسس بما فيها من الكيان الصهيوني لا تتعارض فقط مع ميثاق الوكالة وقوانينها الأساسية ونظام التحقق فحسب بل إنها غير ملزمة لإيران.

ولفت غريب آبادي إلى أنه إذا لم تتخذ الدول الأعضاء في الوكالة إجراءات أساسية لمواجهة مثل هذه المؤامرات فإن ذلك سيضر بسيادتها الوطنية.

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