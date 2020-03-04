الدمقسي: الفئات العمرية أولويتنا للنهوض بطاولتنا نحو الأفضل

يطمح اتحاد كرة الطاولة للنهوض باللعبة والارتقاء بمستواها من خلال استراتيجيته المتضمنة أفكاراً مدروسة تعتمد بشكل أساسي على الخامات والمواهب من الفئات العمرية الصغيرة التي تفرزها البطولات المدرسية والمراكز التدريبية لتطويرها والوصول بها لمنصات التتويج العربية والآسيوية ومنها للعالمية.

وكشف أمين سر اتحاد اللعبة رضا الدمقسي في تصريح لمراسل سانا الرياضي أن استراتيجية الاتحاد للمرحلة القادمة تتضمن رؤى وأفكارا للنهوض باللعبة والارتقاء بها باستثمار الموارد البشرية بالشكل الأمثل والاعتماد على الخبرات الوطنية وكوادر اللعبة وتفعيل دورها بجذب واستقطاب المواهب والخامات الواعدة التي تفرزها البطولات المحلية.

وأضاف الدمقسي إن الاتحاد باشر عمله بتشكيل لجان مدربين وحكام ومسابقات ومراكز تدريبية وللرياضة المدرسية والجامعية وأعضاء شرف وتمت الاستفادة من الخبرات الوطنية وجميع كوادر اللعبة وكان هم الاتحاد في البداية المشاركة في الفئات العمرية الصغيرة في البطولات العربية وغرب آسيا لرفع علم الوطن عاليا بتلك المحافل.

وبين أن أبطالنا عبيدة ظاظا وهند ظاظا وإباء حلاق ونايا سليمان وإنانا كردي في البطولة العربية بالسعودية استطاعوا إثبات وجودهم بقوة وتوجوا جميعا بالميداليات البراقة حيث نال عبيدة وهند ميداليتين ذهبيتين وإباء ونايا فضيتين وبرونزية.

وأوضح أمين سر الاتحاد أن هذه الإنجازات جعلت طموحاتنا أكبر وزادت مسؤولياتنا بالعمل الجاد فشاركنا في بطولة غرب آسيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو التي أقيمت في الأردن منذ أيام فكانت المفاجأة بحصد الذهب عبر هند ظاظا وحجز بطاقة التأهل لطوكيو.

وختم حديثه بالقول إن بطولات الجمهورية للواعدين والواعدات هي نقطة الانطلاق وحجر الأساس لرفد منتخباتنا الوطنية بالأبطال ودورنا العمل على تنمية قدراتهم ومهاراتهم وتأمين الدعم اللازم لهم من المكتب التنفيذي وبعض الشركات الاقتصادية لرعايتهم ووصولهم للعالمية.

طباعة