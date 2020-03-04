انطلاق دور الثمانية لدوري سلة السيدات في اللاذقية

تنطلق غداً مباريات دور الثمانية لفرق المجموعة الأولى ضمن منافسات الدوري العام لكرة السلة للسيدات التي يقيمها اتحاد اللعبة في صالة كرة السلة بمدينة الاسد الرياضية باللاذقية لأندية الدرجة الثانية.

و قال رئيس مكتب الألعاب الفردية شريف الأطرش: إنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من أجل ضمان إنجاح البطولة ومساعدة الفرق المشاركة بالبطولة لتامين أماكن للإقامة وحكام ومعدات وتجهيزات وحجز أوقات لتدريب للفرق المشاركة وذلك بالتعاون والتنسيق مع إدارة مدينة الأسد الرياضية باللاذقية.

ويتأهل الأول والثاني من المجموعة الأولى التي تضم حطين والاتحاد وبردى والسلمية لدور الأربعة الذي سيقام في 13- 3 بطريقة الذهاب والإياب.

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