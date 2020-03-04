دورات تدريبية مكثفة وبرامج متطورة لرفد المنشآت السياحية بكوادر مؤهلة وذات كفاءة

تعمل وزارة السياحة على رفع مستوى جودة الخدمات في المنشآت السياحية والفنادق وتأمين اليد العاملة المؤهلة لدخول سوق العمل وذلك عبر نشاطات تدريبية متعددة تقوم بها مديرية التدريب والتأهيل المستمر التابعة للوزارة.

ويتم تنفيذ التدريب الذي تعتمده المديرية في الفنادق حول اختصاصات متعددة مثل الاستقبال وإدارة المطاعم وتنسيق الازهار وإدارة الجودة بينما يكون التدريب السياحي من خلال دورات لقطع التذاكر وإدارة المكاتب السياحية والتسويق والاعلان السياحي وفق مديرة التدريب والتأهيل المستمر في الوزارة نجلاء حافظ .

وبينت حافظ في تصريح لمندوبة سانا أن المديرية تنفذ أيضا دورات للأدلاء السياحيين والحج والعمرة وتنظم المعارض والمؤتمرات إضافة لدورات في البروتوكول ومهارات التواصل واللغة الانكليزية بهدف تمكين الراغبين بدخول سوق العمل وإكسابهم الخبرات والسلوكيات والأخلاقيات المهنية والذهنية اللازمة للوصول الى أعلى مستوى من الجودة العالمية .

وأشارت حافظ إلى أن المديرية تتعاون مع المنظمات والهيئات المختلفة لإنجاز أكبر عدد ممكن من الأنشطة والدورات التي تعود بالفائدة على العاملين بالقطاع السياحي أو الراغبين بالعمل فيه حيث نفذت في عام 2019 أكثر من 35 دورة استفاد منها نحو950 متدرباً بالإضافة لدورات أقامتها بالتعاون مع المراكز السياحية الخاصة وصل عددها إلى 90 دورة استفاد منها نحو 1100 متدرب ودورات أخرى في المحافظات أجرتها بالتعاون مع المجلس الدنماركي وجمعية الفينيق وكلية السياحة شملت 890 متدرباً.

من جهة أخرى تتعاون المديرية بشكل مستمر مع شبكة الآغا خان للتنمية التي زودت المديرية بأحدث البرامج العالمية والمتطورة التي تعتمد على الطريقة البصرية التفاعلية ومشاركة الحواس كاملة ومنها دورة “عناية الغرف في دمشق” التي عقدت مؤخرا وسيتم اطلاقها في عدة محافظات منها حلب التي ستجرى فيها دورات مجانية قريبا بهذا الخصوص تشجيعا لعودة المنشآت السياحية للعمل.

وبينت حافظ ان المديرية خلال عام 2020 مستمرة بإقامة الدورات التي تصقل خبرات العاملين في المجال السياحي وترفد السوق بالأطر المؤهلة والمدربة لافتة إلى أن مدرسي ومحاضري الدورات المنفذة يتم اختيارهم من الكوادر المتوافرة لدى الهيئة أو مركز دمر والمعاهد والمراكز الفندقية والذين يملكون كفاءة في هذا المجال من خارج الوزارة.

وأشارت حافظ إلى أن المديرية تعمل على إعداد برنامج بيانات على الحاسب مهمته ربط خريجي المؤسسات التعليمية من كليات ومعاهد ومدارس فندقية مباشرة مع المنشآت السياحية لتامين احتياجاتها من العمالة المدربة والمؤهلة بشكل أسهل وأسرع.

يذكر أن المديرية تستعد لتوقيع مذكرة تفاهم مع هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإقامة دورات لعدد من الأشخاص تؤهلهم لفتح مشاريع صغيرة ومتوسطة مباشرة.

طباعة