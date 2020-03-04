الجوز مفيد لصحة النساء

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول القليل من الجوز كل أسبوع قد يساعد النساء على العيش لفترة أطول والبقاء في صحة جيدة.

ووجد الباحثون أن النساء في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات من العمر، واللائي تناولن على الأقل حفنة من الجوز يومياً، كن أكثر احتمالاً للعيش عمراً أطول وأكثر صحية.

وأظهرت هذه المجموعة سلامة الصحة العقلية، جنباً إلى جنب مع عدم مواجهتها لأمراض أو مشكلات جسدية كبيرة بعد بلوغهن سن 65 عاماً، واستخدم الباحثون بيانات 33931 امرأة شاركن في دراسة حول صحة الممرضات في الولايات المتحدة في الفترة ما بين 1998 إلى 2002.

وأظهرت النتائج أن نحو 16% من المجموعة التي تتضمن النساء اللائي كن أكثر احتمالاً لعيش عمر أطول وأوفر صحة، هن النساء اللائي تناولن الجوز، وكان الجوز هو النوع الوحيد من المكسرات المرتبطة باحتمالات أفضل لعيش شيخوخة صحية، بعد الأخذ في الاعتبار العوامل الأخرى مثل التمارين الرياضية.

وقال الدكتور فرانسين جرودستين من جامعة هارفارد: “لا يوجد حل واحد لإبطاء آثار الشيخوخة، لكن تبني عادات مثل تناول الوجبات الخفيفة كالجوز يمكن أن يساعد على ذلك”.

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