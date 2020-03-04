سيدات سلة سلمية يطمحن للدرجة الأولى

أنهى فريق سيدات سلمية تدريباته استعداداً للمشاركة في الدور ربع النهائي من دوري أندية الدرجة الثانية بكرة السلة لفئة السيدات والتي تنطلق منافساتها غداً في اللاذقية بمشاركة أندية بردى وحطين والاتحاد.

وأوضح رئيس نادي سلمية صفوان سيفو أن الفريق وبعد أن تصدر مجموعته في الدور الأول لبطولة الدوري خضع لتدريبات مكثفة من أجل المحافظة على لياقة اللاعبات الفنية والبدنية وتأهيلهن بشكل جيد لضمان مشاركة ناجحة في الدور ربع النهائي، لافتاً إلى أن المجموعة الأولى التي سيلعب فيها سلمية قوية لأنها تضم فرقاً جيدة لديها طموح مثلنا بالتأهل لدوري الدرجة الأولى الموسم المقبل.

ويفتتح سلمية مبارياته في الدور ربع النهائي للمجموعة الأولى غداً بلقاء الاتحاد ويلتقي حطين يوم الجمعة على أن يختتم مبارياته بلقاء بردى يوم السبت المقبل علماً أن الفريقين اللذين سيحتلان المركزين الأول والثاني سيتأهلان الى الدور نصف النهائي.

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