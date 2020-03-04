مسعود يتميّز في ريشة السويداء

حالة تميز في رياضة الريشة الطائرة يجسدها الموهبة تيم مسعود من نادي العربي في السويداء ويتوجها بظفره بعدة بطولات على مستوى المحافظة والجمهورية.

مسعود 12عاماً برز في اللعبة منذ سنوات طفولته الأولى وأعطته نتائجه المسجلة دافعاً للتعلق بها بشكل أكبر ومتابعة تدريباته في سبيل الارتقاء بمستواه والوصول إلى مراحل متقدمة.

وقال مسعود: إنه بدأ مع رياضة الريشة الطائرة في عمر خمس سنوات متأثراً بوالده المدرب هيثم الذي سبق له تحقيق العديد من البطولات إذ وجد متعة في ممارستها واستفاد من التدريبات والمعلومات المقدمة له ما أهله للمشاركة في البطولات وتحقيق نتائج جيدة فيها.

وأمام تميزه، فإن طموحه كبير كما يذكر فهو يأمل حصد المزيد من النتائج الجيدة في البطولات وتمثيل المنتخب الوطني وتدوين اسمه بين أبطال سورية في المحافل الدولية.

وتيم وفقاً لوالده المدرب ورئيس اللجنة الفنية للريشة الطائرة في السويداء هيثم مسعود يعد خامة واعدة في اللعبة ويتمتع بمستوى فني جيد ومهارة وذكاء في التعامل مع منافسيه، وهو يحتاج للمزيد من التدريبات والاحتكاك بالمباريات لتطوير مستواه متوقعاً له الوصول إلى مرحلة متقدمة على المستوى العربي والعالمي في حال توافر له الدعم المادي والمعنوي المطلوب.

وحسب والدة تيم المدربة وسيلة حاتم فإنها تشجع مع زوجها طفلهما لممارسة هذه اللعبة إذ يتدرب بإشرافهما حالياً أربعة أيام في الأسبوع في صالة الباسل بمدينة المزرعة الرياضية وهي تعمل دائماً على تقديم الإرشادات والتعليمات له للاستفادة من بعض الثغرات الموجودة بغية تصحيحها.

ويبقى تيم واحداً من المواهب الرياضية العديدة التي تزخر بها محافظة السويداء في مختلف الألعاب والتي تتطلب مزيداً من الدعم والاهتمام للارتقاء بمستواها نحو الأفضل.

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